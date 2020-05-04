Волосово, Ленинградская область, , 18:24 — REGNUM Стали известны подробности еще одной смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции. В Ленинградской области заболевание COVID-19 унесло жизнь уже второго медработника, медсестры из районного центра Волосово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 4 мая в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

К настоящему моменту в Ленобласти общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1096 человек. 220 из них смогли выздороветь, однако не удалось спасти жизни троих человек.

Среди них — 80-летний мужчина и 50-летняя медицинская сестра Гатчинской КМБ Наталья Хечумова.

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Теперь к этому скорбному списку добавился еще один медработник.

«Умерла медицинская сестра из Волосово», — уточнили в региональном комздраве.

Напомним, в Петербурге, по неофициальным подсчетам, скончались уже 10 медработников с подтвержденным коронавирусом. Официально смерть от COVID-19 подтверждена только у двоих петербургских врачей.

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