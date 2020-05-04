Кишинёв, , 18:00 — REGNUM За последние сутки в Молдавии было выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, заявила на брифинге 4 мая министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну.

По её словам, после этого общее количество заражений SARS-CoV-2 в Молдавии составляет 4248 человек.

Ранее сообщалось о 128 жителях Молдавии, погибших в ходе пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 3,3 млн. случаев заражения SARS-CoV-2, порядка 240 тыс. человек умерли от вызванных коронавирусом заболеваний.

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