Тверь, , 17:54 — REGNUM Производство деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких ПАО «Электромеханика» в Ржеве Тверской области осмотрели 4 мая глава региона Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Перед посещением производства Игорь Руденя и Денис Мантуров в Ржеве возложили цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны, который был отреставрирован к 75-летию Победы.

Производство деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких ПАО «Электромеханика» в Ржеве Тверской области осмотрели губернатор Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня по поручению президента Владимира Путина масштабная работа ведется практически в круглосуточном режиме. Благодаря таким предприятиям, как «Электромеханика», благодаря Минпромторгу России в Тверской области ежедневно увеличивается коечный фонд региона, оборудованный в соответствии со всеми требованиями и стандартами», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также сообщил о разработке дополнительных мер поддержки производств для закупки высокотехнологичного оборудования, увеличения мощностей, выхода на международный рынок.

На предприятии выпускают комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом, еженедельно выпускается около 200 единиц изделий, которые отгружают в учреждения здравоохранения, в том числе в областную клиническую больницу. Изделия проходят испытания согласно техническим условиям на изготовление медицинского оборудования.

«При создании коек для пациентов с коронавирусной инфекцией была поставлена задача полностью обеспечить их функционирование. Признателен компании «Электромеханика» — предприятие первым подключилось к этой работе, за месяц здесь наладили производство сертифицированной продукции», — отметил Денис Мантуров.

Также состоялось вручение наград специалистам предприятия: звание «Почетный машиностроитель» присвоено токарю-расточнику Сергею Захарову, наладчику Валерию Смирнову; Почетной грамотой министерства награждены ведущий инженер-программист Алексей Мояков, диспетчеры Наталья Лужкова и Марина Сазонова; звание «Почетный работник промышленности Тверской области» присвоено токарю Юрию Образцову, почетной грамотой и благодарностями губернатора отмечены слесарь Александр Лужков, электрогазосварщик Михаил Андреев, операторы станков с программным управлением Вадим Нестеренко и Михаил Стрельченко.

Сегодня в Тверской области более 30 производств перепрофилировались на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации. На предприятиях региона налажено производство средств индивидуальной защиты. Медицинские костюмы и халаты выпускают Тверская и Весьегонская швейные фабрики, ООО «Фабрика здоровья». Медицинские перчатки — ООО «Лема», Весьегонская швейная фабрика. Кожные антисептики делают ОГУП «Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю. Также обеспечено производство респираторов, масок, защитных очков для медиков на ООО «Дельрус», Весьегонской швейной фабрике и других предприятиях Тверской области.