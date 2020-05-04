Чебоксары, , 17:53 — REGNUM В Чувашии оштрафовали жителя Моргаушского района, у которого было выявлено заражение SARS-CoV-2. Несмотря на то, что он является носителем инфекции и мог заразить других, мужчина нарушил режим самоизоляции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные МВД по региону.

Чебоксары, 3 мая 2020 года. В ожидании ИА REGNUM

По информации властей, житель района, заболевший COVID-19 и имея предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции, нарушил карантин.

«Проще говоря, вышел из дома. Тем самым он поставил под угрозу жизнь и здоровье людей вокруг», — отмечают в пресс-службе, напоминая, что за нарушение предписания предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная (при массовом заражении).

Правоохранители выписали 15 тыс. рублей штрафа.

По данным чувашской полиции, всего составлено 1586 протоколов об административных правонарушениях на 30 тыс. рублей.

«Нарушителей предписанного режима самоизоляции помогает выявить система удаленного мониторинга. В её основе — технология геолокации по данным операторов мобильной связи», — поясняют в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, предписание о соблюдении домашнего карантина действует в отношении свыше 300 жителей, у которых подтверждено заражение коронавирусом. Несмотря на это, только за 3 мая в Чувашии выявили 47 нарушителей, найти их помогли технологии геолокации. им грозит до 40 тыс. рублей штрафа. Отметим, что выходить из дома разрешается за покупкой продовольственных товаров, лекарств, для выноса мусора, выгула собаки.

Напомним, на 4 мая (10:55 мск) в Чувашии официально подтверждено 795 случаев инфицирования коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются около 1,4 тыс. человек.

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