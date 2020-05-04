Брюссель, , 17:42 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов выделить €1 млрд на вакцину от коронавируса, 4 мая сообщает агентство Reuters.

Ранее о выделении €500 млн на поиск вакцины от COVID-19 заявили представители Франции. Норвегия готова выделить €1 млрд на вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к мировым лидерам с призывом создать вакцину от COVID-19, которая была бы доступна всем в мире.

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