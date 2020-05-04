Душанбе, , 17:40 — REGNUM Военные комиссариаты Таджикистана выполнили весенний план-наряд по призыву в армию на 90%, сообщает сегодня, 4 мая, пресс-центр министерства обороны страны.

Как отметил начальник пресс-центра ведомства Ориф Нозимиён, в ряде районов Хатлонской области, в столице страны городе Душанбе, а также в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) план по весеннему призыву в Вооруженные силы Таджикистана выполнен досрочно. При этом в ГБАО его выполнили в первые два дня призывной кампании.

На сегодняплан по весеннему призыву в армию в Хатлонской области и Районах регионального подчинения (РПП) выполнен на 80%, в Согдийской области — на 70%.

В пресс-центре отметили, что сейчас призывники для прохождения службы направлены в различные воинские части страны, где должны будут пройти необходимые курсы обучения. Затем через пару месяцев они примут присягу.

Напомним, что весенний армейский призыв в Таджикистане стартовал 1 апреля 2020 года и продлится до 31 мая 2020 года.

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