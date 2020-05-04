Курск, , 17:40 — REGNUM В Курской области опубликована карта распространения коронавируса по муниципалитетам. Как уж сообщало ИА REGNUM, на 4 мая в регионе зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

593 случая подтверждено в Курске, 74 — в Курском районе, 62 — в Поныровском районе, 39 — в Железногорске, 23 — в Черемисиновском районе, 18 — в Октябрьском районе, 18 — в Тимском районе, 17 — в Курчатовском районе, 15 — в Касторенском и Обоянском районах, 12 — в Медвенском районе, 11 — в Кореневском районе, 10 — в Железногорском районе, по восемь — в Щигровском районе, Щиграх и Дмитриеве, по шесть — во Льгове и Конышевском районе, по пять — в Горшеченском, Советском и Мантуровском районах, по четыре — во Льговском, Глушковском, Рыльском, Суджанском и Пристенском районах и Судже, по три — в Золотухинском и Дмитриевском районах, по два — в Солнцевском, Хомутовском и Большесолдатском районах, по одному — в Фатежском и Беловском районах и в Курчатове.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Курской области скончались шесть человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, но пока эта информация не подтверждена в федеральном оперштабе, и в федеральной статистике указано четыре летальных случая.

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