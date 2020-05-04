Вильнюс, , 17:38 — REGNUM Все лица, которые будут прибывать в Литву в ближайшее время, в связи с угрозой распространения коронавируса, будут обязаны и дальше самоизолироваться на две недели. Об этом сегодня, 4 мая, заявил литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Исключения могут быть приняты только при поездках по Прибалтике. И то, если об этом удастся договориться с Латвией и Эстонией.

«Больше всего идёт разговор о передвижении через границы. Говорят и премьеры стран Прибалтики. Для синхронизации мер, скорее всего уже сегодня или завтра, мы попытаемся организовать разговор с министрами здравоохранения стран Прибалтики», — сказал Верига.

По его словам, во всех трёх странах ситуация с коронавирусом похожая, в связи с чем можно пытаться договориться об исключении двухнедельного карантина для лиц, которые путешествуют в их границах. «Но это только теоретические размышления», — сказал Верига.

За минувшие сутки в Литве выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число заражённых достигло 1419 человек, 638 выздоровели, 46 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.