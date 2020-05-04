Вильнюс, , 17:31 — REGNUM С 12 мая карантин в Литве отменён не будет, однако власти собираются продолжать смягчение ограничительных мер, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 мая.

«Планов полностью отменять карантин точно нет», — сказал сегодня на пресс-конференции литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига, добавив, что сам режим власти будут продолжать смягчать.

«Разумеется, карантин необходим для того, чтобы мы могли управлять инфекцией, с которой до сих пор справляться получалось хорошо. Если мы отменим карантин, у нас не будет всех этих инструментов, которые мы можем использовать и придерживаться», — добавил министр.

За минувшие сутки в Литве выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число заражённых достигло 1419 человек, 638 выздоровели, 46 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.