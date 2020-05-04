Нью-Дели, , 17:13 — REGNUM Полиция Индии разогнала очереди в винные магазины в Нью-Дели, открытые после ослабления общенационального карантина, 4 мая сообщает агентство Reuters.

По словам полицейских чиновников, люди начали собираться в толпы у винных магазинов и «не прислушивались к указаниям полиции», стражам порядка пришлось применить силу.

В настоящий момент в Индии подтверждены более 42 тыс. случаев COVID-19 и 1300 смертей от заболевания.

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