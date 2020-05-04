Иерусалим, , 18:44 — REGNUM Карантин в Израиле позволил многим хорошим людям проявить свои лучшие качества: тысячи людей бескорыстно помогают тем, кто нуждается в разного рода помощи, будь то продукты, лекарства или просто общение. Об израильских волонтерах рассказывает Ynet.

Активисты некоммерческой организации «Бойцы без границ» — это отслужившие в армии молодые люди, которые помогают нуждающимся в разных странах мира строить школы и больницы. С началом карантина они сосредоточились на помощи старикам в своей стране: ребята собирают и распределяют продуктовые наборы и выезжают на срочные вызовы. Волонтеры молодежной организации «За мной!» ведут кампанию «Никто не останется в одиночестве», в рамках которой пенсионерам доставляют лекарства и продукты и помогают в уборке квартир. То, что одиночество — это серьезная проблема, понимают и в организации «Память Сары», где оказывают экстренную помощь одиноким старикам: волонтеры круглосуточно на связи, с ними можно связаться по специальному устройству (в квартирах установлены тысячи «тревожных кнопок»).

Важность такого рода помощи подтверждается и опросами, согласно которым 15% пенсионеров, которые живут отдельно, чувствуют себя одинокими с начала карантина.

Благотворительная организация «Эзер ми Цион», которой пожертвовали системы видеонаблюдения, позволяет общаться с пенсионерами по видеосвязи и отслеживать экстренные ситуации (устройство реагирует на внезапные резкие звуки — падения, плач и пр).

А что до простых знаков внимания, пенсионеров очень согрела акция общественников из движения «Шамарта», которые перед Днем независимости подарили жителям домов престарелых 27 тысяч букетов из белых и синих цветов — в цветах национального флага. Это было пожертвование от местных цветоводов, бывших ротных командиров израильской армии.