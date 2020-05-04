Брянск, , 17:05 — REGNUM 22 жителя Брянской области возвращаются домой из Таиланда. Туристы сначала прилетят в Москву, а затем специальным транспортом их доставят в Брянск, сообщили 4 мая в региональном оперативном штабе.

4 мая был организован рейс «Аэрофлота» для граждан, которые вынуждены были оставаться в Таиланде в результате ограничительных мер из-за коронавируса. На борту самолёта 22 жителя Брянской области. Лайнер приземлится в аэропорту «Шереметьево», откуда специальным транспортом, предоставленным правительством Брянской области, туристов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм организованно привезут домой. Сопровождать колонну будет бригада Брянского территориального центра медицины катастроф. Каждый из вернувшихся получит предписание об обязательном соблюдении 14-дневного карантина.

На борт самолёта в общей сложности сели 382 человека, 112 из них возвращаются в Санкт-Петербург, 270 — в Москву.