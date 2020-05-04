Красногорск, , 16:59 — REGNUM В Подмосковье за 2019 год от жителей области поступило более 10 тыс. жалоб и обращений, 6,5 тыс. из которых поступили к уполномоченным в муниципальных образований. Об этом в ходе отчета в Мособлдуме заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В 2019 году сотрудники аппарата уполномоченного провели свыше 1,5 тыс. консультаций по телефону и более 340 личных приемов граждан. По словам Семеновой, тенденция последнего времени показывает, что общее число обращений снижается, но при этом растет количество коллективных жалоб.

«Тенденции последнего времени показывают, что население стало активнее выражать гражданскую позицию, объединяться и принимать посильное участие в решении наиболее проблемных вопросов, затрагивающих интересы большинства жителей региона», — отметила уполномоченный.

Больше всего обращений от жителей Подмосковья касалось нарушений социальных прав граждан (47,4%), гражданских прав (22%) и экономических прав (20,9%). Также уполномоченному часто жаловались на проблемы с получением жилья.