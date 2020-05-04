Киев, , 16:58 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» не будет проводиться на Украине из-за карантина по коронавирусу, заявил глава украинского государственного института национальной памяти Антон Дробович в интервью «Суспільне Новини».

По его словам, участвовать в шествии «Бессмертного полка» не рекомендовано с точки зрения безопасности и здоровья.

При этом Дробович подчеркнул, что желающие почтить память «жертв Второй мировой войны» не должны использовать запрещённые символы.

«Мы советуем не забывать, что война — это 1939−1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти», — заявил глава института.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине весно 2015 года был принят закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который, кроме прочего, запрещает использовать советскую символику.

Напомним, до сих пор не известно ни одного случая применения этого закона против сторонников нацизма, в то время как полиция задерживает граждан и возбуждает уголовные дела за советские флаги или майки с гербом СССР.

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