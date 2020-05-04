Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM За время эпидемии в лидерах по числу зараженных коронавирусной инфекцией в Ленинградской области оказались деревня Новосергиевка, города Гатчина и Всеволожск. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб по Ленинградской области.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зафиксированы 59 новых подтвержденных случаях инфицирования. Они выявлены в 37 населенных пунктах 13-ти районов региона. Таким образом всего в Ленобласти с начала пандемии насчитывается 1096 заразившихся, 220 выздоровевших и три смертельных исхода.

За прошедшие сутки новые случаи выявлены в Бокситогорском районе, в населенных пунктах Журавлево и Селиваново, там по одному случаю. В Волосовском районе — в Волосово и Курске — по два заболевших, в Кикерино, Везиково, Торосово — по одному. В деревне Княщина Волховского района выявлено сразу три новых случая заражения.

В самом крупном и густонаселенном районе региона, Всеволожском, новые случаи зафиксированы в городах Всеволожск — пять, Мурино и Кудрово — по три, в Сертолово — один. По одному случаю выявлено в поселках Щеглово и Павлово.

В Выборгском районе новые зараженные обнаружены в закрытом на карантин поселке Первомайское — два, а в поселках Рощино и Кондратьево — по одному. В Гатчинском районе сразу девять случаев заболевания выявлено среди жителей райцентра Гатчины. В населенном пункте Новый Свет — два, в Сиверском, Коммунаре, Тихковицах, Даймище, Старосиверском, Сяськелево, Пудости — по одному случаю.

В районных центрах Кингисепп, Кировск, Тихвин, в деревне Солоницы Киришского района — по одному новому случаю. Столько же случаев и в Ломоносовском районе, в населенных пунктах Ропша, Велигонты, Горбунки, Малое Карлино. В Приозерском районе — по одному случаю в городе Приозерск и поселке Петровское, в Сланцевском районе — один случай в н.п. Гостицы.

Аномально большое число заболевших COVID-19 в регионе отмечается лишь в нескольких населенных пунктах. Лидер в этом списке — деревня Новосергиевка, где в хостеле для трудовых мигрантов в апреле был выявлен очаг заболевания. Там заражены коронавирусом оказались 123 человека и с тех пор смогли вылечиться семь человек.

Второе место занимает город Гатчина, там 74 зараженных, третье Всеволожск — 70 заболевших с начала пандемии.

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