Курск, , 16:49 — REGNUM В Курской области из 69 случаев заражения коронавирусом, выявленных 4 мая, два случая подтверждено у детей младше десяти лет. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных — 54 женщины и 15 мужчин.

Кроме двух детей младше десяти лет в статистику вошли три ребёнка о 11 до 17 лет, три человека от 18 до 29 лет, 35 человек в возрасте от 30 до 60 лет и 26 человек старше 60 лет.

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