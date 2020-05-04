Тбилиси, , 16:41 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал членов кабинета министров отныне открыто и детально отвечать на все вопросы граждан, связанные с эпидситуацией в стране, введением или отменой тех или иных ограничений, выдачей разрешений или отказом в их выдаче конкретным фирмам и компаниям. Об этом премьер заявил на заседании правительства 4 мая, которое впервые за последние месяцы прошло в обычном режиме.

«Основа нашего успеха — это прежде всего преодоление эпидситуации и вызовов, быстрое и эффективное восстановление экономики. Но в то же время мы должны соблюдать высокие принципы публичности и транспарентности, которыми мы руководствуемся в нашей ежедневной деятельности. Последние месяцы мы живем и работаем в режиме чрезвычайного положения, и, несмотря на то, что закон позволяет нам сделать определенные допуски с точки зрения отчетности перед обществом и отложить ее на определенный период, хочу сказать, что мы уже не находимся в форс-мажоре, управляем как эпидситуацией, так и начинаем возрождение экономики, и хочу призвать каждого из вас абсолютно открыто и прозрачно отвечать на все вопросы общества», — заявил Гахария.

Напомним, что с 5 мая правительство Грузии открывает два ранее закрытых города — Батуми и Кутаиси, а также разрешает работу всех компаний, занятых в сфере строительства и авторемонтного обслуживания.

На 4 мая в Грузии выявлено 593 случая коронавируса, 223 человека выздоровели, 9 скончались.