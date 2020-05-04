Бухарест, , 16:55 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в стране после 14 мая режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции, продлеваться не будет, но, несмотря на это, некоторые ограничительные меры все равно будут продолжать действовать. Об этом 3 мая он сообщил во время брифинга.

«Хочу заявить, что режим чрезвычайной ситуации не будет продлен, однако, к сожалению, у нас все еще длится эпидемия COVID-19», — сказал румынский лидер.

Йоханнис отметил, что власти страны планируют поэтапно снимать ограничительные меры, с примерной периодичностью раз в две недели. Так, по его словам, уже с 15 мая в Румынии возобновят работу парикмахерские, стоматологические клиники и музеи. Гражданам будут разрешены индивидуальные спортивные тренировки на свежем воздухе, а для спортсменов — групповые занятия.

Следующий этап смягчения ограничительного режима в Румынии запланирован на начало июня, подчеркнул Йоханнис.

Напомним, по данным телеканала Digi 24, по состоянию на 4 мая в Румынии стране выявлено 13 512 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 803 человека. Еще 5269 пациентов выздоровели

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