Кишинёв, , 16:37 — REGNUM Число умерших от коронавируса COVID-19 в Молдавии достигло 128 человек, из них трое умерли за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в министерстве здравоохранения республики.

В Минздраве Молдавии подчеркнули, что трое умерших страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В больницах республики в тяжелом состоянии остаются 252 человека. 25 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Молдавии заболел 4121 человек. 1423 человека к 4 мая полностью выздоровели.

В стране с 28 апреля частично отменены карантинные ограничения. В то же время редеем чрезвычайного положения продолжает действовать до 15 мая.

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