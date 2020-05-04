Белград, , 16:43 — REGNUM Почтовую марку в честь 75-летия Победы и «Бессмертного полка» выпустят в Сербии, сообщили 4 мая в сербском минтруда.

Также выйдут в свет новые конверты с «Бессмертным полком». Как сказал сербский министр труда Зоран Джорджевич, в честь Дня Победы почтовые марки в Сербии не выпускались с 1985 года (когда праздновалось 40-летие Победы).

А с «Бессмертным полком» в Сербии марки ещё не выпускались. Идея выпуска почтовой марки принадлежит сербскому президенту Александру Вучичу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сербии «Бессмертный полк» проводится с 2017 г. С этого года акция считается государственным мероприятием, проводимым в День Победы ежегодно.

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