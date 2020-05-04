Минск, , 16:33 — REGNUM В многопользовательском танковом симуляторе World of Tanks стартовало праздничное событие под названием «Дорога на Берлин». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 4 мая в пресс-службе компании Wargaming.

В рамках «Дороги на Берлин» геймеров ожидают новые игровые режимы и карты. Главным нововведением события станет возможность сразиться с противником, управляемым компьютером.

Напомним, World of Tanks — это многопользовательский экшен, позволяющий геймерам принять участие в танковых сражениях. Релиз игры состоялся в 2010 году.

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