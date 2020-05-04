Токио, , 16:26 — REGNUM Создатель One Piece Эйитиро Ода рассказал, какая манга его привлекает. Об этом 3 мая сообщил портал ComicBook.

Оду пригласили на конкурс для молодых мангак в качестве одного из членов жюри. Автор One Piece рассказал, что хочет увидеть уникальную историю, не вдохновлённую уже существующими франшизами. По его словам, «лучше прочитать плохую, но уникальную мангу, чем хорошую, но похожую на чью-то другую».

Напомним, One Piece — это популярная манга и одноимённый аниме-сериал, посвящённые пиратским приключениям. По сюжету, юноша Манки Д. Луффи вместе со своей командой пытать найти легендарное сокровище, путешествуя по различным морям и сражаясь с опасными противниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Владельцы Switch получили доступ к манге «Атака Титанов» и «Хвост Феи»