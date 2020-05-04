Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Врач-анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы в Петербурге Сергей Саяпин, который заразился коронавирусной инфекцией во время работы и смог полностью вылечиться, поделился советами, как не заболеть. Об этом медик написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Петербургский врач-анестезиолог Сергей Саяпин (фото из личного архива) Vk.com/maxi_ainti

По словам врача, с SARS-CoV-2 ему пришлось столкнуться в двух ипостасях — и как медику, и как пациенту. В самом начале распространения вируса, когда о нем начали говорить и писать в СМИ, Саяпин, как и многие люди, считал, что из-за инфекции создается необоснованная паника.

Однако когда зараженные стали выявляться не только в Москве, но и в Петербурге, до него стало доходить, насколько опасна инфекция. Насторожил и всплеск вирусных пневмоний, после чего врачу стало понятно, что предыдущее мнение было неправильным.

«Когда стало ясно, что не только пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями входят в группу риска, и медицинские сотрудники, особенно сотрудники интенсивных подразделение, заболевают гораздо более тяжёлыми формами вследствие огромной вирусной нагрузки, а на просьбы «полевых бессмертных пони» о предоставлении средств защиты, чтобы хоть немного снизить эту самую нагрузку, начальство просто не реагирует, тогда было принято решение о приобретении средств индивидуальной защиты (СИЗ) за свой счет», — написал Саяпин.

Несмотря на то, что медик приобрел для себя необходимы СИЗы, избежать заражения SARS-CoV-2 с осложнениями в виде двусторонней вирусной пневмонии ему не удалось. Однако не довести заболевание до худшего сценария, как считает врач, ему все же помогла индивидуальная защита.

«Для людей, которые не работают и не пребывают постоянно в условиях высокой вирусной нагрузки необходимости использовать СИЗы в варианте «космонавта» нет никакого смысла. А есть смысл просто соблюдать необходимые меры предосторожности», — считает медик.

Так, врач советует не выходить без крайней необходимости из дома. В случае, если человек оказался в местах массового скопления людей, соблюдать «социальную дистанцию», носить, по возможности, лицевые маски. Она, по словам специалиста, не даст стать переносчиком инфекции, если болезнь проходит в скрытой форме.

Кроме того, специалист не разделяет уверенности некоторых людей, которые считают, что поход в салон красоты или в парикмахерскую не несет угрозы заражения. Соблюдение необходимой дистанции между мастером и клиентом в таких заведениях невозможно, а одеваться перед каждым клиентом в полноценные СИЗ мастера не будут.

«А вот действия властей, запрещающих прогулки в парках, а тем более лесопарках я понять и объяснить не могу, — подчеркнул медик. — Я — не за самоизоляцию (считаю, что это странное слово), я — за разумные и осознанные людьми меры по снижению тяжести и скорости распространения данной инфекции».

Покровская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным на 3 мая, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 5346 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 37 человек. Выздоровели 1197 человек.

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