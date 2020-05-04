Новосибирск, , 16:12 — REGNUM В Новосибирске составлено 92 административных протокола за нарушение 14-дневного карантина. Об этом сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

Уточняется, что 72 дела суд уже рассмотрел и назначил штрафы на общую сумму 1 млн 12 тыс. рублей.

«50 человек за последние два дня наказаны за грубое нарушение установленных в регионе правил поведения в период распространения коронавируса (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.), — говорится в сообщении. — Всего по ст. 20.6.1 КоАП РФ в Новосибирской области составили уже 547 административных протоколов».

За месяц в Новосибирской области составлено и направлено в суд 696 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.