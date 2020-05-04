Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 4 мая.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 4 мая, а также в период с 5 по 6 мая в Ростове-на-Дону ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20−23 метров в секунду. Непогода может спровоцировать подтопления, падения деревьев и обрывы линий электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая сильный ливень спровоцировал подтопления на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

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