Рига, , 16:11 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 17. Об этом 4 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1219 тестов, общее количество обследованных превысило 65 464. В стационаре находятся 34 пациента, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. В стране от COVID-19 скончались 16 человек.

Отмечается, что число заразившихся в Латвии достигло 896.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.