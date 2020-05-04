Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Независимо от происхождения коронавируса, вызванная им пандемия однозначно может расцениваться как «биологический терроризм», считает председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб полковник в отставке Бесик Аладашвили. Об этом пишет грузинское издание «Квирис палитра» в статье под названием «Это биологический терроризм».

«Первые случаи заболевания в Китае официально были зафиксированы с опозданием на полтора месца, а ведь все росло в геометрической прогрессии… Быстрое распростраранение вируса и высокий процент летальных случаев породили вопросы о происхождении и распространении вируса, о том, с чем мы имеем дело на самом деле. Это биологический терроризм, и не имеет никакого значения, случайно он «сбежал» из секретной лаборатории или был целенаправленно выпущен», — заявляет отставной полковник.

По его мнению, умышленное распространение вируса было возможно в двух случаях: «либо это могла сделать какая-нибудь международная террористическая организация, либо за всем этим стоит правительство какой-нибудь маргинальной страны». Эксперт считает, что в первом случае ответственность за случившееся должна была взять на себя конкретная террористическая организация, но этого сделано не было. Нереальным считает он и вариант умышленного распространения вируса правительством какой-либо страны, поэтому делает вывод, что вирус «сбежал» случайно. В том, что «ошибку» допустил именно Китай, Аладашвили не сомневается.

«С большой вероятностью, у них вышла ошибка. Ее скрывали, чтобы не вызвать негативную реакцию мирового сообщества, что все же оказалось неизбежным. Но не исключено, что само правительство Китая не рассчитало последствия», — отметил в беседе с изданием Бесик Аладашвили.