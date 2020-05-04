Махачкала, , 16:05 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки выросло на 160 человек число жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1958. Такие данные приводит 4 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Республика стала первой среди своих соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу и по числу заразившихся, и по ежедневному приросту. Среди субъектов РФ Дагестан по количественному показателю пациентов с COVID-19 занял шестое место.

За все время скончались от осложнения 13 человек. Выздоровели 226 пациентов. Больше всего заразившихся в Махачкале, городе Каспийске, а также в Хасавюртовском, Сергокалинском и Хунзахском районах. Под контролем медиков остаются 3096 жителей региона.

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