Москва, , 16:05 — REGNUM На сегодняшний день молодые люди, по сути, и являются вакциной от коронавируса, поскольку переболевают COVID-19 в лёгкой форме. Об этом заявил главный врач Московской городской клинической больницы №71, телеведущий телеканала «Россия 1» (программа «О cамом главном») Александр Мясников.

«Молодые выступают сейчас как вакцина — в лёгкой форме переболевают. Если бы не было стариков — у вас вообще было бы всё в шоколаде. Но мы-то есть!», — сказал Мясников.

По его словам, вместе с пандемией коронавируса ситуация в медицине изменится «в лучшую сторону»: «Иначе все жертвы напрасны. Вы думаете, без стариков долго протянете? У нас знания прочнее!».