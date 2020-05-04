Пермь, , 16:03 — REGNUM В Пермский край в кратчайшие сроки должны доставить 140 пермяков, которые работают вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Такое распоряжение дал своим подчиненным врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Газовиков доставят в Пермь, поместят на две недели в обсерватор и проверят на коронавирус.

Напомним, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении выявлено массовое заражение сотрудников коронавирусом.

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