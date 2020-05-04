Симферополь, , 16:05 — REGNUM С 12 мая на территории Крыма могут ввести обязательный масочный режим. Об этом 4 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«С учётом того, что с 12 мая ещё большему количеству сфер бизнеса и общественной жизни будет разрешено работать, наверное, ношение маски логично будет сделать обязательным в общественном транспорте, при посещении каких-то общественных учреждений, социальных объектов», — отметил глава РК.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, при обязательном масочном режиме средство защиты не должно быть медицинским.

«Без маски человек не имеет права зайти в тот или иной объект торговли, транспорт и так далее… Это не должна быть медицинская маска. Это — обычная маска, которая должна меняться с определенной периодичностью», — уточнила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки у шести крымчан выявили новую коронавирусную инфекцию, общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Крыму достигло 111.

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