Симферополь, 4 мая 2020, 16:05 — REGNUM С 12 мая на территории Крыма могут ввести обязательный масочный режим. Об этом 4 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава РК Сергей Аксёнов.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, при обязательном масочном режиме средство защиты не должно быть медицинским.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки у шести крымчан выявили новую коронавирусную инфекцию, общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Крыму достигло 111.
Читайте также: Обычные маски бесполезны: о профилактике коронавируса в России
Читайте ранее в этом сюжете: Властям Крыма недостаточно полицейских, патрулирующих улицы