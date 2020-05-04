Волгоград, , 15:59 — REGNUM Шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки подтверждено у детей первого года жизни в Волгоградской области. А больше всего заразившихся выявлено в возрастной группе от 30 до 49 лет — 15 человек, сообщили 4 мая в региональном оперативном штабе.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом: 29 из них выявлены после контакта с ранее заразившимися, в восьми случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, пять человек прибыли в Волгоградскую область из эндемичных территорий (Москва, Республика Дагестан).

По возрастной категории за истекшие сутки: шесть — дети первого года жизни, четверо подростков до 14 лет, четыре человека в возрасте от 18 до 29 лет, 15 жителей в категории от 30 до 49 лет, 10 жителей — от 50 до 64 лет; трое старше 65 лет.

Всего в регионе коронавирус выявлен у 516 человек.