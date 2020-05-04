Уфа, , 15:57 — REGNUM Более 24 тысяч контейнерных площадок зарегистрированы в автоматизированной системе мониторинга вывоза мусора в Башкирии. Об этом 4 мая сообщил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, с помощью этой системы контролируется вывоз твердых бытовых отходов как на уровне региона, так и на уровне муниципалитета.

Отмечается, что на контейнерных площадках работает фотофиксация. Так, водитель мусоровоза фотографирует мусорную площадку до и после вывоза отходов. Затем эти фотографии он загружает в систему, таким образом, создается отчёт о проделанной работе.

По словам министра цифрового развития государственного управления республики Геннадия Разумикина, система регистрирует каждый день свыше 11 тысяч событий. Она обменивается информацией с системой «Инцидент менеджмент». Это позволяет оперативно отрабатывать заявления местных жителей.

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