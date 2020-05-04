Киев, , 15:59 — REGNUM 22% жителей Украины считают, что карантинные ограничения в стране следует снимать. Об этом говорится в отчёте социологического агентства «Социс», опубликованном 5 мая на сайте организации.

Почти половина опрошенных считает, что отменять или продлевать действие карантинных ограничений следует в зависимости от темпов распространения коронавируса. 61,2% считают коронавирус реальной угрозой для себя и своих близких, а у 7,1% участников опроса уже есть родственники или знакомые, заразившиеся SARS-CoV-2.

Исследование проводилось с 23 по 30 апреля 2020 года. В нём приняли участие 1948 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины приняло решение продлить карантин до 22 мая, существенно ослабив некоторые ограничения.

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