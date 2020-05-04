Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Екатеринбурге стартовала акарицидная обработка Шарташского лесопарка. Об этом написал глава парка Артур Зиганшин в Facebook.

Специалисты обработают 177 га территории с сегодняшнего дня. В первую очередь мероприятия коснутся Каменных палаток и прочих наиболее популярных мест лесопарка.

Сам парк закрыт для посетителей с 1 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге после укуса клеща госпитализировали журналистку Дарью Алексадрович. Позже у неё обнаружили коронавирус. В Свердловской области сейчас не ставят прививок от клещевого энцефалита из-за пандемии COVID-19.

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