Москва, , 15:43 — REGNUM Продолжительность карантина в России зависит только от жителей страны. Об этом заявил главный врач Московской городской клинической больницы № 71, телеведущий телеканала «Россия 1» (программа «О Самом главном») Александр Мясников.

«Продолжительность карантина — в ваших руках. Но если будет вертикальный рост заболеваемости и смертности — никто не будет отменять. У нас с вами — последний шанс закончить карантин тогда, когда он заканчивается», — сказал Мясников.

Он рассказал, что 1 мая приезжал на работу из дома и делал обход, а затем ехал обратно за город и «100 км ехал в пробке»: «Я просто призываю к разуму: нам бы сейчас досидеть».