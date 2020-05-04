Абакан, , 15:43 — REGNUM По состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом (показатель на 100 тыс. населения 56,4), в том числе у 34 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 30 новых случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались восемь человек с коронавирусом. В том числе 4 мая стало известно о смерти молодого врача.

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