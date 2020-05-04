Симферополь, 4 мая 2020, 15:45 — REGNUM В городах Крыма необходимо предусмотреть возможность увеличения сил и средств МВД и Росгвардии, общественники жалуются на недостаточное количество патрулей. Об этом 4 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на текущий момент зафиксировано 111 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.
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