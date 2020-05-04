Нальчик, , 15:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел значительный рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было зафиксировано 105 новых случаев. Таким образом, по данным оперативного штаба на 4 мая, общее число больных с COVID-19 в республике составило 739 человек.

Выросло и число смертей. Скончалась пациентка в возрасте 84 лет, у которой было хроническое заболевание — туберкулез. Всего в Кабардино-Балкарии скончались за весь период наблюдений три человека, число выздоровевших выросло на 21 человека, достигнув в общей сложности 122 человек.

Общее число госпитализированных достигло 216 человек, в крайне тяжелом состоянии остаются шесть пациентов. На амбулаторное лечение определены 178 человек, в том числе 21 ребенок. Кроме того, под контролем медиков на дому находятся 1416 граждан, ожидающие результаты тестов.