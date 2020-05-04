Симферополь, , 15:48 — REGNUM Обязательное ношение масок могут ввести власти Крыма с 12 мая. Об этом заявил 4 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава региона Сергей Аксёнов.

Он отметил, что с 12 мая возобновят работу некоторые предприятия и организации, в связи с этим обязательный режим ношения маски может быть введён в общественном транспорте, для посещения общественных учреждений, социальных объектов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что речь не идёт о медицинской маске. Это может быть «обычная маска, которая должна меняться с определенной периодичностью».

Аксёнов поручил широко распространить инструкции по применению масок и обеспечить их наличие в аптеках, чтобы люди не стали «заложниками ситуации» в случае, если решение об обязательном ношении масок будет принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Пеньковская предупредила, что очаг коронавирусной инфекции в Красноперекопском районе Крыма потенциально опасен.

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