Москва, , 15:38 — REGNUM Люди, имеющие температуру и способные передвигаться самостоятельно, не должны попадать в больницу. Об этом заявил главный врач Московской городской клинической больницы №71, телеведущий телеканала «Россия 1» (программа «О Самом главном») Александр Мясников.

«Любая эпидемия не лечится на больничных койках. На койках лежат. Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего. Когда вы по каким-то поводам вызываете скорую, и она отвозит вас в больницу, а у вас не такая тяжёлая ситуация — температура, например, — то примите парацетамол. Куда вы едете?», — сказал Мясников.

По его словам, в мире никому не понятно, почему в России такая невысокая смертность: «Если мы посмотрим на Испанию, смертность там — в 100 раз больше, а в США — в 30 раз».

Мясников отметил, что на Западе всерьёз обсуждают важность БЦЖ и признают, что БЦЖ так меняет иммунный ответ.