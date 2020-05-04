Нур-Султан, , 15:37 — REGNUM Стоимость теста на коронавирус для авиапассажиров в Казахстане снизилась до 10 тыс. тенге ($23,5), сообщили 4 мая в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.

Анализы принимают в Национальном научном медицинском центре. Справка об отсутствии коронавируса выдается сроком на семь дней. Стоимость теста в лаборатории «Олимп» составляет 19 760 тенге ($46) в Национальном центе экспертизы — 11 500 тенге ($27).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая между Нур-Султаном и Алма-Атой запустили воздушное пассажирское сообщение. Для перелета необходимо предъявить справку об отсутствии инфекции.

Читайте также: Южнокорейская компания передала Казахстану гуманитарную помощь