Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM В Ростовской области к лечению пациентов с SARS-CoV-2 подключат врачей старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

«Допустить на работу сотрудников указанного возраста можно только если сам он не возражает против этого. Сотрудники, изъявившие желание работать в «ковидном» госпитале, дали письменное согласие на переход на работу. С каждым заключено дополнительное соглашение к трудовому договору», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что на нехватку медперсонала в госпиталях Ростовской области, развёрнутых для пациентов с коронавирусом, ранее указывал донской губернатора Василий Голубев. Заместитель главы региона Сергей Бондарев уточнил, что на Дону не хватает врачей-анестезиологов и врачей-реаниматологов.

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