Москва, , 15:34 — REGNUM На сегодняшний день в высокую группу риска по коронавирусу входят лица с сильным ожирением, заболеваниями лёгких и почек и курильщики. Об этом заявил главный врач Московской городской клинической больницы №71, телеведущий телеканала «Россия 1» (программа «О самом главном») Александр Мясников.

«Высокий риск — возраст за 65 лет, любое состояние со сниженным иммунитетом, хронические заболевания лёгких, почек. Гипертоники тоже под угрозой. Если индекс массы тела — 40 и больше, то большой шанс оказаться в реанимации. Также — диабет. В группе риска и те, кто курит», — сказал Мясников.

По его словам, в группе среднего риска находятся лица от 20 до 64 лет без состояний, которые описаны в группе высокого риска: «Молодой заражается чаще, но болезнь течёт легче».

Мясников отметил, что любая больница, принимающая COVID, имеет колоссальную вирусную нагрузку: «Это рассадник заразы. Внебольничная пневмония — это одно, а больничная — другое».