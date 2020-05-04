Тула, , 15:33 — REGNUM 22 жителя Тульской области вернутся домой из Таиланда в ближайшее время, об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

На данный момент домой вернулись 32 туляка, оказавшиеся в момент пандемии за границей. За последние несколько дней 17 человек приехали в Тульскую область из-за рубежа, в частности из Таиланда и Великобритании. В ближайшее время ожидается возвращение из Таиланда ещё 22 человек.

После прибытия прямо из аэропорта жителей Тульской области в сопровождении медицинских работников отправляют на 14-дневный карантин.