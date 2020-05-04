Рабат, , 15:28 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось в Марокко у пяти тысяч человек. Об этом сообщает 4 мая минздрав королевства.

Всего в стране выявлено 5 тыс. случаев заражений, среди заразившихся скончались 177 человек. Ещё 1565 пациентов выздоровели. Больше всего заражений — 1306 — выявлено в регионе Касабланка-Сеттат.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения, связанный с эпидемией COVID-19, действует в Марокко до 20 мая. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована, в частности, в тюрьме Уарзазат, там вирус выявлен у более чем 300 человек.

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