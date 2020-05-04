Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин расставляет приоритеты в пользу интересов каждого гражданина. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, сохранение жизни людей в условиях пандемии стоит в приоритете над экономикой. «Президент Путин всегда сохранял свой приоритет: каждый конкретный человек для него — это приоритет», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Дмитрий Песков заявил, что исполнение социальных обязательств является абсолютным приоритетом для Владимира Путина.

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