Улан-Удэ, , 15:23 — REGNUM Вахтовики из Бурятии, работающие на Чаяндинском месторождении в Якутии, смогут вернуться домой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

По данным местных СМИ, работники с 17 апреля находятся на самоизоляции в жилых вагончиках в связи с угрозой коронавируса. При этом в каждом из них проживает по 8 человек.

«Едят в одной столовой, моются в одной бане. Маски, перчатки и дезинфицирующие средства получили буквально на днях. Кроме того, 21 апреля были протестированы на COVID. Результаты достоверно не известны по сей день», — передаёт слова супруги одного из работников «МК в Бурятии».

По её словам, из-за ограничительных мер рабочих не выпускают из Якутии на родину. В оперативном штабе Бурятии прокомментировали публикацию.

«4 мая официально ответили по нашим вахтовикам, что примем их на родной земле. 3 мая ответ дали устный, что «своих не бросаем», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Вернувшиеся в Башкирию вахтовики будут находиться в обсерваторе 21 день

Одного прибывшего из Якутии вахтовика перевели в госпиталь Башкирии