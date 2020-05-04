Уфа, , 15:27 — REGNUM Более 77 тысяч деревьев и кустарников высадили в ходе акции «Зеленая Башкирия» в республике. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике проходит экологическая акция «Зеленая Башкирия». На первом этапе было высажено свыше 77 саженцев.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса в текущем году участников данной акции стало на порядок меньше (более 12 тысяч человек). Всем участникам были выданы необходимые средства защиты.

Сообщается, что участие в акции приняли и бизнесмены. А в Нефтекамске опробовали методику чипирования высаженных саженцев. Была высажена 41 тематическая аллея.

Жители Башкирии высаживали деревья около своих домов и размещали фото в социальных сетях с хештегом #ЗелёнаяБашкирияДома, тем самым также присоединялись к акции.

Отмечается, что второй этап «Зеленой Бакширии» начнется в октябре текущего года.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам осуществлять контроль за тем, как приживаются высаженные деревья, а также своевременно следить за их поливом и уходом.

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