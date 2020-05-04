Оренбург, , 15:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 мая, выявлено 59 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав региона.

На сегодняшний день общее число зараженных достигло 935 человек, в том 700 случаев, которые подтверждены референс-центром. Выздоровели 242 пациента. Скончались четверо.

Продолжают получать лечение в стационарах 328 пациентов, из них 17 находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Состояние 180 пациентов оценивается как среднетяжелое, остальных — удовлетворительное.

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